«Иногда ты можешь быть не прав»: Сценарист «Слова пацана» о работе над сериалом
Действия в кино не всегда продиктованы справедливостью, рассказал сценарист сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев в шоу «Медийные лица» на RuTube.
По его мнению, трагизм в сериале развивается по нарастающей. При этом чтобы обострять чувства зрителей, приходится «рубить топором».
«Для меня это история о том, что, когда тебе кажется, что все четко — ты можешь быть и не прав», - добавил сценарист.
Изменение финального эпизода Золотарев вслед за режиссером проекта объяснил общим желанием закончить историю иначе. В финале зрителей ждет неожиданная развязка, подчеркнул сценарист.
Ранее режиссер Жора Крыжовников сообщил, что финальный эпизод сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» выйдет в назначенную дату - 21 декабря, передает «Радиоточка НСН».
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