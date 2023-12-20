«Иногда ты можешь быть не прав»: Сценарист «Слова пацана» о работе над сериалом

По его мнению, трагизм в сериале развивается по нарастающей. При этом чтобы обострять чувства зрителей, приходится «рубить топором».

«Для меня это история о том, что, когда тебе кажется, что все четко — ты можешь быть и не прав», - добавил сценарист.

Изменение финального эпизода Золотарев вслед за режиссером проекта объяснил общим желанием закончить историю иначе. В финале зрителей ждет неожиданная развязка, подчеркнул сценарист.

Ранее режиссер Жора Крыжовников сообщил, что финальный эпизод сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» выйдет в назначенную дату - 21 декабря, передает «Радиоточка НСН».

