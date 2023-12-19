«21 декабря»: Режиссер «Слова Пацана» заявил, что последняя серия выйдет в срок

В подмосковном Одинцовском округе отражена атака беспилотника

Три человека с гражданством России остаются в заложниках у «Хамаса»

Член СПЧ Маргарита Лянге считает, что изучение арабского языка в школах можно ввести в школах лишь в отдельных регионах РФ

Импортное вино стоимостью до 700 рублей за бутылку может исчезнуть из магазинов

Роджер Уотерс пожаловался, что выступления в России угрожают другим его проектам

Онищенко предложил россиянам ходить на корпоративы в масках или скафандрах