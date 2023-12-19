«21 декабря»: Режиссер «Слова Пацана» заявил, что последняя серия выйдет в срок
Финальная серия сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» выйдет в назначенную дату - 21 декабря. Об этом в своих соцсетях заявил режиссёр и соавтор сценария Жора Крыжовников.
По его словам, ему удалось перемонтировать восьмую, последнюю серию в срок.
Ранее Крыжовников и сценарист сериала Андрей Золотарёв заявили, что решили изменить финал проекта, сделав его «круче, острее и эмоциональнее». По их словам, в этой связи премьеру восьмой серии, намеченную на 21 декабря, пришлось перенести.
Они также призвали зрителей не смотреть слитые в интернет серии и дождаться официального выхода финала истории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru