«21 декабря»: Режиссер «Слова Пацана» заявил, что последняя серия выйдет в срок

Финальная серия сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» выйдет в назначенную дату - 21 декабря. Об этом в своих соцсетях заявил режиссёр и соавтор сценария Жора Крыжовников.

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По его словам, ему удалось перемонтировать восьмую, последнюю серию в срок.

Ранее Крыжовников и сценарист сериала Андрей Золотарёв заявили, что решили изменить финал проекта, сделав его «круче, острее и эмоциональнее». По их словам, в этой связи премьеру восьмой серии, намеченную на 21 декабря, пришлось перенести.

Они также призвали зрителей не смотреть слитые в интернет серии и дождаться официального выхода финала истории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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