«Не будет даже миллиарда!»: В отрасли поспорили о сборах «Повелителя ветра»
Фильм «Повелитель ветра» соберет 400-500 миллионов рублей, не больше, заявил НСН член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.
Фильм «Повелитель ветра» снят не для молодежи, поэтому его сборы не смогут перевалить за один миллиард рублей, заявил в эфире НСН член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.
Картина «Повелитель ветра» о путешественнике Федоре Конюхове третью неделю подряд возглавляет прокат в России и СНГ. Общие сборы превысили 353 млн рублей. Кинокритик Давид Шнейдеров в интервью НСН говорил, что кинолента должна собрать в прокате порядка 2,4 миллиарда рублей, чтобы окупиться. Роман Исаев убежден, что «Повелитель ветра» не соберет даже миллиарда.
«Повелитель ветра» никакие 2,5, 2 миллиарда и даже миллиард уже не соберет, это всем понятно и очевидно. Да, большая и серьезная картина, но она не заинтересовала молодую аудиторию. В основном на этот фильм идут возрастные зрители, те, кому близки подвиги Федора Конюхова. Это снято не для молодежи, никто о ней не думал, когда готовил сценарий и так далее. Это духоподъемное кино для устоявшегося зрителя с точки зрения ментального фундамента. По старту картины уже было понятно, что фильм претендует на сборы в 400-500 миллионов, ни о каких миллиардных сборах речи быть и не могло», - сказал собеседник НСН.
По его словам, сейчас российские кинотеатры пребывают в серьезном упадке, а виной тому – отсутствие крупных проектов от российских киноделов.
«То, что «Повелитель ветра» третью неделю стоит на первой строчке проката в России – это крайне печальная ситуация для индустрии в целом, потому что у нас по-прежнему нет больших и серьезных картин, которые интересуют массового зрителя, которые собирают хорошую кассу, которые могут поддержать кинотеатр в плачевной такой ситуации. У кинотеатров катастрофически плохо идут дела, потому что операционная задолженность растет, кредитная нагрузка по аренде и так далее. Это все происходит из-за того, что российские кинопроизводители с весны не смогли дать в кинотеатры крупных проектов. Это заставило кинотеатры еще туже затянуть пояса как минимум до нового года», - отметил Роман Исаев.
Ранее Исаев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» говорил, что новый блокбастер – сказка «По щучьему велению» может войти в тройку самых кассовых фильмов осени.
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