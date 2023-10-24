«Не будет даже миллиарда!»: В отрасли поспорили о сборах «Повелителя ветра»

Картина «Повелитель ветра» о путешественнике Федоре Конюхове третью неделю подряд возглавляет прокат в России и СНГ. Общие сборы превысили 353 млн рублей. Кинокритик Давид Шнейдеров в интервью НСН говорил, что кинолента должна собрать в прокате порядка 2,4 миллиарда рублей, чтобы окупиться. Роман Исаев убежден, что «Повелитель ветра» не соберет даже миллиарда.

«Повелитель ветра» никакие 2,5, 2 миллиарда и даже миллиард уже не соберет, это всем понятно и очевидно. Да, большая и серьезная картина, но она не заинтересовала молодую аудиторию. В основном на этот фильм идут возрастные зрители, те, кому близки подвиги Федора Конюхова. Это снято не для молодежи, никто о ней не думал, когда готовил сценарий и так далее. Это духоподъемное кино для устоявшегося зрителя с точки зрения ментального фундамента. По старту картины уже было понятно, что фильм претендует на сборы в 400-500 миллионов, ни о каких миллиардных сборах речи быть и не могло», - сказал собеседник НСН.