«Не больше 50-70 миллионов»: Исаев предсказал неудачу «Императрицам» в прокате
Фильм «Императрицы» не сумеет заинтересовать зрителей и вряд ли соберет в прокате больше 50-70 млн рублей, сказал НСН Роман Исаев.
Создатели «Императриц» позиционируют фильм как документальную ленту, хотя историческое кино по определению не может быть документальным, к тому же, личности главных героинь не вызовут яркого отклика в умах зрителей. Об этом НСН заявил член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.
В четверг, 26 октября, в российский прокат выходит фильм «Императрицы» с Юлией Пересильд в главной роли. Продюсером картины выступила Тина Канделаки. Исаев не разделил восторга по поводу громких имен, задействованных в создании фильма, и заявил, что он вряд ли сможет собрать в прокате больше 50-70 млн рублей.
«“Императрицы” не могут и мечтать даже о цифрах уровня “Повелителя ветра”, который за три уикенда собрал 353 млн рублей. Не думаю, что новый фильм соберет больше 50-70 млн рублей. Это кино позиционирует себя как документальное, хотя, естественно, исторический фильм документальным быть не может. Прошлогодний успех схожей картины «Петр I: Последний царь и первый император» объясняется рядом факторов: во-первых, эта историческая фигура ментально ближе российскую зрителю, во-вторых, в прошлом году отмечался 350-летний юбилей Петра I, в-третьих, хорошую рекламу фильму сделал «Газпром». Фигуры же Екатерины I и Елизаветы I не отзовутся столь ярко в умах российского зрителя. К тому же, историческое кино, которое подается в виде некой попсовой документальной картины, которое очень условно может быть названо исторической лентой, находится где-то на стыке жанров и сегментов», — сказал Исаев.
Вместе с тем собеседник НСН допустил, что новый фильм вызовет некоторый интерес у молодежи.
«То, что картина выходит под День народного единства, то, что “Газпром” организует достойную кампанию по продвижению этого проекта, безусловно, привлечет какую-то часть молодежи. И это хорошо, потому что, к сожалению, сегодня среднестатистический российский школьник не отличает Анну Иоанновну от Анны Леопольдовны или от Елизаветы Петровны. Фильм “Императрицы” хоть что-то даст подрастающему поколению», — подытожил он.
Ранее Исаев заявил, что фильм «По щучьему велению» вполне способен собрать миллиард рублей в прокате, поскольку он предназначен для семейной аудитории — основного ядра сегодняшнего кинозрителя. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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