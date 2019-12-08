Названы три лучшие российские книги года

«Это серьезное произведение, которое в том числе основано и на личном жизненном опыте автора», — цитирует РИА Новости главу Роспечати.

Также в тройку лучших российских произведений по версии Сеславинского вошли бестселлер «Дети мои» Гузели Яхиной и сборник рассказов «Черные глаза», которые написала главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Ранее НСН писала, что самым востребованным произведением в библиотеках Московской области является роман Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза». Именно эта книга возглавила рейтинг, который был составлен на основе опроса, проведённого среди сотрудников 20 подмосковных библиотек.

