Названы три лучшие российские книги года
Три лучших российских книги 2019 года назвал глава Роспечати Михаил Сеславинский в интервью агентству Sputnik France на ежегодном Салоне русской книги «Русская литература» в Париже.
Роман Евгения Водолазкина «Брисбен» Сеславинский назвал первым за глубокий философский смысл и легкость восприятия читателем.
«Это серьезное произведение, которое в том числе основано и на личном жизненном опыте автора», — цитирует РИА Новости главу Роспечати.
Также в тройку лучших российских произведений по версии Сеславинского вошли бестселлер «Дети мои» Гузели Яхиной и сборник рассказов «Черные глаза», которые написала главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Ранее НСН писала, что самым востребованным произведением в библиотеках Московской области является роман Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза». Именно эта книга возглавила рейтинг, который был составлен на основе опроса, проведённого среди сотрудников 20 подмосковных библиотек.
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