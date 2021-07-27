Кошмар и какофония: телеведущий Вяземский раскритиковал стихи Лермонтова
Писатель, телеведущий, профессор МГИМО Юрий Вяземский раскритиковал стихи Михаила Лермонтова, назвав его «неровным поэтом». Своей точкой зрения профессор поделился в беседе с News.ru.
По словам Вяземского, проза Лермонтова лучше его стихотворений.
«У него величайшая проза. Он прозаик намного более сильный, на мой взгляд, чем поэт. Он поэт очень неровный», — заявил профессор.
Вяземский объяснил свою точку зрения, приведя в пример стихотворение «Смерть поэта».
«Там сначала всё хорошо идёт. <...> А то, что он потом приписал, это же вообще какой-то ужас: "А вы, надменные потомки // Известной подлостью прославленных отцов, // Пятою рабскою поправшие обломки // Игрою счастия обиженных родов!" Это же вообще кошмар, это какофония», — подчеркнул профессор.
Напомним, 27 июля по новому стилю исполняется 180 лет со дня смерти Михаила Юрьевича Лермонтова. Поэт погиб на дуэли с майором в отставке Николаем Мартыновым в Пятигорске.
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