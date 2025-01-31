Названы самые популярные у пиратов в России фильмы в январе
Фильм «Гладиатор 2» Ридли Скотта стал в январе 2025 года самым популярным у российских пиратов. Об этом со ссылкой на рейтинг компании F.A.С.С.T. сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
Согласно количеству нелегальных копий в российском сегменте интернета, второе место досталось французскому боевику «Ad Vitam: За жизнь», а замкнул ТОП-3 боевик от Netflix «Снова в деле» с Кэмерон Диас.
В январскую десятку самых популярных у пиратов фильмов также попали «Настоящая боль», «Ошибка времени. Мультивселенная», «Носферату», «Любовь Советского Союза», «Крейвен-охотник», «Миссия: красный» и «Федя. Народный футболист».
Ранее продолжение культового фильма Ридли Скотта «Гладиатор» побило кассовые сборы оригинальной ленты с Расселом Кроу и Хоакином Фениксом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru