Названы самые популярные у пиратов в России фильмы в январе

Фильм «Гладиатор 2» Ридли Скотта стал в январе 2025 года самым популярным у российских пиратов. Об этом со ссылкой на рейтинг компании F.A.С.С.T. сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

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Согласно количеству нелегальных копий в российском сегменте интернета, второе место досталось французскому боевику «Ad Vitam: За жизнь», а замкнул ТОП-3 боевик от Netflix «Снова в деле» с Кэмерон Диас.

В январскую десятку самых популярных у пиратов фильмов также попали «Настоящая боль», «Ошибка времени. Мультивселенная», «Носферату», «Любовь Советского Союза», «Крейвен-охотник», «Миссия: красный» и «Федя. Народный футболист».

Ранее продолжение культового фильма Ридли Скотта «Гладиатор» побило кассовые сборы оригинальной ленты с Расселом Кроу и Хоакином Фениксом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Paramount Pictures / стоп-кадр
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