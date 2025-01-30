Фильм «Плохая девочка» с Николь Кидман собрал в прокате более $50 миллионов
Эротический триллер Халины Рейн «Плохая девочка» с Николь Кидман в главной роли принес своим создателям уже более $50 миллионов. Об этом заявили в студии А24, сообщает Variety.
По словам авторов картины, это стало неожиданностью для них самих, потому что на такой успех фильм изначально не был рассчитан. Наибольшую часть прибыли принес прокат ленты в США и Канаде – $27 миллионов. «Плохую девочку» показывали и в России, где она собрала немногим более $683 тысячи.
Ранее Николь Кидман назвала работу над «Плохой девочкой» эмоциональной одиссеей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Фильм «Плохая девочка» с Николь Кидман собрал в прокате более $50 миллионов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru