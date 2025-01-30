Фильм «Плохая девочка» с Николь Кидман собрал в прокате более $50 миллионов

По словам авторов картины, это стало неожиданностью для них самих, потому что на такой успех фильм изначально не был рассчитан. Наибольшую часть прибыли принес прокат ленты в США и Канаде – $27 миллионов. «Плохую девочку» показывали и в России, где она собрала немногим более $683 тысячи.

Ранее Николь Кидман назвала работу над «Плохой девочкой» эмоциональной одиссеей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

