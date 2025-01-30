Фильм «Плохая девочка» с Николь Кидман собрал в прокате более $50 миллионов

Эротический триллер Халины Рейн «Плохая девочка» с Николь Кидман в главной роли принес своим создателям уже более $50 миллионов. Об этом заявили в студии А24, сообщает Variety.

«Плохая девочка» с Николь Кидман стала фильмом года по версии журнала TIME

По словам авторов картины, это стало неожиданностью для них самих, потому что на такой успех фильм изначально не был рассчитан. Наибольшую часть прибыли принес прокат ленты в США и Канаде – $27 миллионов. «Плохую девочку» показывали и в России, где она собрала немногим более $683 тысячи.

Ранее Николь Кидман назвала работу над «Плохой девочкой» эмоциональной одиссеей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP / Richard Shotwell
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