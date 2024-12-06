Названы самые популярные у пиратов в России фильмы в ноябре
Американский триллер режиссёра Энди Теннанта «Ячейка 234» стал самым популярным в ноябре фильмом у российских пиратов. Об этом со ссылкой на рейтинг компании F.A.С.С.T. сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
Список составляется на основе количества нелегальных копий в российском сегменте интернета. Второе место досталось испанскому фильму ужасов «Апокалипсис Z: Начало конца», а замкнул ТОП-3 так и не вышедший в России фильм «Ученик. Восхождение Трампа».
В ноябрьскую десятку самых популярных у пиратов фильмов также попали «Джокер: Безумие на двоих», «Братья», «Мегалополис», «Деревенские против пришельцев», «Оно слушает», «Улыбка 2» и «Рейган».
Ранее режиссёр Тодд Филлипс заявил, что не намерен снимать третью часть «Джокера», так как не знает, что можно было бы в ней рассказать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru