Названы самые популярные у пиратов в России фильмы в ноябре

Список составляется на основе количества нелегальных копий в российском сегменте интернета. Второе место досталось испанскому фильму ужасов «Апокалипсис Z: Начало конца», а замкнул ТОП-3 так и не вышедший в России фильм «Ученик. Восхождение Трампа».

В ноябрьскую десятку самых популярных у пиратов фильмов также попали «Джокер: Безумие на двоих», «Братья», «Мегалополис», «Деревенские против пришельцев», «Оно слушает», «Улыбка 2» и «Рейган».

Ранее режиссёр Тодд Филлипс заявил, что не намерен снимать третью часть «Джокера», так как не знает, что можно было бы в ней рассказать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

