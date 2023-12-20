Названы самые популярные российские фильмы 2023 года

Портал «Кино-Театр.Ру» назвал самые популярные фильмы и сериалы 2023 года. При составлении рейтинга редакция основывалась на данных о посещении пользователями страниц проектов, вышедших в период с 1 января по 1 декабря 2023 года.

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Лидером среди сериалов стал «Слово пацана. Кровь на асфальте». В ТОП-5 также попали проекты «Жить жизнь», «Невский. Расплата за справедливость», «След» и «Фишер».

В списке полнометражных фильмов первое место занял «Вызов». Далее в пятёрке лучших расположились «Чебурашка», «Непослушная», «Праведник» и «14+ Продолжение».

Ранее российская лента «Вызов» режиссёра Клима Шипенко была названа лучшим проектом в номинации премии «Событие года» журнала «Кинорепортёр», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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