Названы регионы России, жители которых читают юмористическую литературу

Жители Карелии чаще остальных приобретают юмористические книги, показало совместное исследование книжного сервиса «Литрес» и федеральной сети книжных магазинов «Читай-город», результаты которого есть в распоряжении НСН.

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По данным «Литрес», в категории «юмор» самым востребованным произведением стало «Как мы с Вовкой. История другого лета» Андрея Асковда.

На втором месте (следом за Карелией) идет Кировская область, бронза досталась Мурманской области.

По данным «Читай-города», самым позитивным регионов стал Краснодарский край. Следом идет Свердловская область, а замыкает тройку лидеров Новосибирская область.

Исследование проводилось ко Всемирному дню смеха (1 апреля). Аналитики проанализировали данные по продажам книг в 81 регионе РФ в период с 01.03.2024 по 01.03.2025.

ранее стало известно, что библиотеки в Московской области подготовят программы ко Дню космонавтики, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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