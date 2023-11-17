Волочкова пожелала сил Гергиеву на посту директора Большого театра
И Владимир Урин, и Валерий Гергиев — достойные руководители и уважаемые люди, сказала НСН Анастасия Волочкова.
Балерина Анастасия Волочкова рассказала в интервью НСН, что с написавшим заявление об увольнении директором Большого театра Владимиром Уриным и возглавляющим Мариинский театр дирижером Валерием Гергиевым ее связывают самые теплые воспоминания, и пожелала Гергиеву удачи в руководстве Большим театром.
Ранее издание Forbes со ссылкой на источник сообщило, что Урин 17 ноября написал заявление об увольнении по собственному желанию на имя председателя правительства Михаила Мишустина и эта просьба была удовлетворена. При этом ранее СМИ сообщали, что директором Большого театра назначат Гергиева. По их данным, управление двумя театрами, Мариинским и Большим, объединят в единую дирекцию. Волочкова поделилась теплыми воспоминаниями и об Урине, и о Гергиеве.
«Я с большим уважением отношусь к Урину. В самые сложные времена, когда меня незаконно уволили из Большого театра и даже запрещали приходить туда, чтобы постоять у балетного станка, Урин помог мне. Он разрешил мне репетировать в театре Станиславского и Немировича-Данченко в свободное от репетиций время. Впоследствии на сцене этого театра состоялся мой сольный концерт. Считаю, что Урин — очень достойный руководитель. Что же касается Гергиева, мы на протяжении четырех с половиной лет вместе работали под крышей Мариинского театра. Если у него хватит сил и возможностей держать под своей эгидой две великих структуры, честь ему и хвала», — сказала Волочкова.
Вместе с тем собеседница НСН назвала беспределом ситуацию с продажей билетов на балет «Щелкунчик».
«Это полный беспредел, равно как и все, что происходит сегодня в стенах Большого театра. Театр разрушается. Руководство театра само у себя за бесценок выкупает билеты, чтобы не платить налоги, и продает их потом за такие суммы, за которые пожелает. Наверное, нашлись люди, которым это не безразлично, которые хотят поднять эту историю и сделать ее публичной. Насколько мне известно, даже написано заявление в Следственный комитет. Все происходящее — издевательство над зрителями. Руководство театра под покровительством кучки олигархов поняло, что ему все сходит с рук», — отметила она.
Ранее бывший солист Большого театра, руководитель Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе назвал Гергиева гением, комментируя его назначение на пост директора Большого театра. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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