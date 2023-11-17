Волочкова пожелала сил Гергиеву на посту директора Большого театра

И Владимир Урин, и Валерий Гергиев — достойные руководители и уважаемые люди, сказала НСН Анастасия Волочкова.

Балерина Анастасия Волочкова рассказала в интервью НСН, что с написавшим заявление об увольнении директором Большого театра Владимиром Уриным и возглавляющим Мариинский театр дирижером Валерием Гергиевым ее связывают самые теплые воспоминания, и пожелала Гергиеву удачи в руководстве Большим театром.

Волочкова предложила назначить Цискаридзе худруком Большого театра

Ранее издание Forbes со ссылкой на источник сообщило, что Урин 17 ноября написал заявление об увольнении по собственному желанию на имя председателя правительства Михаила Мишустина и эта просьба была удовлетворена. При этом ранее СМИ сообщали, что директором Большого театра назначат Гергиева. По их данным, управление двумя театрами, Мариинским и Большим, объединят в единую дирекцию. Волочкова поделилась теплыми воспоминаниями и об Урине, и о Гергиеве.

«Я с большим уважением отношусь к Урину. В самые сложные времена, когда меня незаконно уволили из Большого театра и даже запрещали приходить туда, чтобы постоять у балетного станка, Урин помог мне. Он разрешил мне репетировать в театре Станиславского и Немировича-Данченко в свободное от репетиций время. Впоследствии на сцене этого театра состоялся мой сольный концерт. Считаю, что Урин — очень достойный руководитель. Что же касается Гергиева, мы на протяжении четырех с половиной лет вместе работали под крышей Мариинского театра. Если у него хватит сил и возможностей держать под своей эгидой две великих структуры, честь ему и хвала», — сказала Волочкова.

Вместе с тем собеседница НСН назвала беспределом ситуацию с продажей билетов на балет «Щелкунчик».

«Это полный беспредел, равно как и все, что происходит сегодня в стенах Большого театра. Театр разрушается. Руководство театра само у себя за бесценок выкупает билеты, чтобы не платить налоги, и продает их потом за такие суммы, за которые пожелает. Наверное, нашлись люди, которым это не безразлично, которые хотят поднять эту историю и сделать ее публичной. Насколько мне известно, даже написано заявление в Следственный комитет. Все происходящее — издевательство над зрителями. Руководство театра под покровительством кучки олигархов поняло, что ему все сходит с рук», — отметила она.

Ранее бывший солист Большого театра, руководитель Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе назвал Гергиева гением, комментируя его назначение на пост директора Большого театра. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Большой ТеатрВалерий ГергиевАнастасия Волочкова

Горячие новости

Все новости

партнеры