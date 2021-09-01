Названы победители кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало»
Стали известны победители кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало». В Ивановской области завершился международный смотр. В итоге грузино-британская драма «Бебиа, по моему единственному желанию» завоевала Гран-при. В картине показан конфликт современной девушки с ее консервативными родственниками, которые живут в провинции. Норика Сефа со своим дебютным фильмом «В поисках Венеры» получила приз за лучшую режиссуру.
Международный кинофестиваль «Зеркало» шел на протяжении 5 дней. В разных городах Ивановской области прошло более 40 кинопоказов и 20 творческих встреч.
Тем временем в Италии начинается 78-й Венецианский международный кинофестиваль. На нем покажут три российских фильма.
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