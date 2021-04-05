Названы лучше сериалы и актеры 2021 года

В виртуальном формате прошла 27-я церемония вручения премий Гильдии актеров Америки (SAG Awards).

Главный приз за лучший актёрский состав получил фильм «Суд над чикагской семеркой». Лучшими актерами за роли в картине «Ма Рейни: Мать блюза» названы Чедвик Боузман и Виола Дэвис.

Награду за лучший актерский состав в драматическом сериале получило ТВ-шоу «Корона», а в комедийном сериале - «Шиттс Крик». За свою актерскую работу были награждены получили Джиллиан Андерсон, Джейсон Бейтман, Кэтрин О'Хара, Джейсон Судейкис , Аня Тейлор-Джой и Марк Руффало.

«Чудо-женщина 1984» и «Мандалорец» были названы лучшими за работу каскадеров.

