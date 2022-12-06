Названы лауреаты зрительской премии «Звезда Театрала»

Таким образом, награды вручали зрители первого ряда, в частности, директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина, народный артист России Максим Дунаевский, заслуженный деятель искусств РФ Григорий Гладков и музыкальный редактор Радио JAZZ Дмитрий Кротков (на фото).

Выбор новых «Звезд Театрала» длился долгие месяцы. В январе начался сбор зрительских предложений в 18-ти различных номинациях. А на заре «театрального межсезонья» был сформирован лонг-лист: во второй этап вошли те имена и названия, которые наиболее часто повторяются в «заявках» от аудитории. На протяжении всего лета театралы и ценители российского кинематографа могли выбрать лучших, тем самым формируя шорт-лист премии «Звезда Театрала». В финальный этап голосования вошли по три номинанта в каждой номинации. В этом году в шорт-лист народное жюри выдвинули 54 имени, среди которых есть уже признанные мэтры сцены и начинающие звезды.

Отмечается, что в одной из ведущих персональных номинаций «Лучшая женская роль» победили исполнительницы самых ярких главных образов прошлого сезона Виктория Исакова и Ольга Лерман. В свою очередь в категории «Лучший национальный театр» выбор аудитории пал на Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал». В финале церемонии наградили лауреатов самой почетной номинации «Легенда Сцены», имена которых дирекция премии объявила в начале ноября. Номинантами стали известные деятели искусства, внесшие большой вклад в развитие отечественной культуры – Александр Калягин, Наталья Тенякова и Александр Филиппенко.

