Названы лауреаты зрительской премии «Звезда Театрала»
Торжественная церемония вручения единственной в России зрительской театральной премии «Звезда Театрала» состоялась 5 декабря на сцене Театра имени Вахтангова в юбилейный 15-ый раз, имена лауреатов объявили ведущие Александра Урсуляк и Андрей Заводюк.
Так, премию получили те, кто набрал самое большое количество голосов зрителей на сайте премии. Народные избранники получили не только звание-символ зрительского признания, но также были отмечены дипломами и особыми призами от партнеров торжественной церемонии вручения. Как отметил президент премии Валерий Яков на открытии церемонии, зрители благодарны театру за то, что он есть, за его открытость и мудрость.
Таким образом, награды вручали зрители первого ряда, в частности, директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина, народный артист России Максим Дунаевский, заслуженный деятель искусств РФ Григорий Гладков и музыкальный редактор Радио JAZZ Дмитрий Кротков (на фото).
Выбор новых «Звезд Театрала» длился долгие месяцы. В январе начался сбор зрительских предложений в 18-ти различных номинациях. А на заре «театрального межсезонья» был сформирован лонг-лист: во второй этап вошли те имена и названия, которые наиболее часто повторяются в «заявках» от аудитории. На протяжении всего лета театралы и ценители российского кинематографа могли выбрать лучших, тем самым формируя шорт-лист премии «Звезда Театрала». В финальный этап голосования вошли по три номинанта в каждой номинации. В этом году в шорт-лист народное жюри выдвинули 54 имени, среди которых есть уже признанные мэтры сцены и начинающие звезды.
Отмечается, что в одной из ведущих персональных номинаций «Лучшая женская роль» победили исполнительницы самых ярких главных образов прошлого сезона Виктория Исакова и Ольга Лерман. В свою очередь в категории «Лучший национальный театр» выбор аудитории пал на Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал». В финале церемонии наградили лауреатов самой почетной номинации «Легенда Сцены», имена которых дирекция премии объявила в начале ноября. Номинантами стали известные деятели искусства, внесшие большой вклад в развитие отечественной культуры – Александр Калягин, Наталья Тенякова и Александр Филиппенко.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 561 / сут.
Умерли
392 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 690 / сут.
- Путин поручил организовать на новых территориях борьбу с коррупцией
- Московское метро и МЦК в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно
- Макрон призвал не разводить полемику по гарантиям безопасности для России
- Названы лауреаты зрительской премии «Звезда Театрала»
- «Каннибализм». В Госдуме оценили лишение «Дождя»* лицензии в Латвии
- Врачи объяснили, кому можно и нельзя делать прививку от гриппа
- Шойгу заявил, что за ноябрь потери ВСУ составили более 8 300 военных
- Российская ПВО за сутки перехватила 15 снарядов украинских РСЗО HIMARS
- Иностранные туристы смогут получать визу в России по брони отеля
- YouTube заблокировал канал RT Balkan
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru