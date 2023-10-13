Названы лауреаты литературной премии им. Бажова

Организаторы назвали обладателей XXIV Общенациональной литературной премии им. П. П. Бажова. Лауреатами объявлены Андрей Ложкин из Новосибирска, Анастасия Петрова из Санкт-Петербурга, Юрий Кублановский, Игорь Волгин и Сергей Чекмаев из Москвы.

Победители определены в четырёх номинациях: «Мастер. Проза», «Мастер. Поэзия», «Мастер. Публицистика» и «Польза дела» (культурные проекты). В первой награждена Ася Петрова за роман «Свободная страна», во второй лауреатом стал Юрий Кублановский за поэтический сборник «Жизнь проходила в одной зоне, но в разных его мирах».

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В третьей номинации отмечен Игорь Волгин за научную статью «Неизвестный Достоевский». Лауреаты в последней номинации награждены за Международный литературный арт-фестиваль памяти Владимира Высоцкого (Андрей Ложкин) и за первый в России кросс-медийный проект «Метрономикон» (Сергей Чекмаев), передает ТАСС.

В шорт-лист премии на этот раз были включены авторы из России, Израиля, Болгарии, Белоруссии, Узбекистана и Казахстана, отметил председатель правления Екатеринбургского отделения Союза писателей России Борис Долинго. Победителей наградят в субботу, 14 октября в рамках Бажовского фестиваля, который проходит в городе Полевской. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», они получат по 100 тысяч рублей.

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Фото: writer-ekb.ru
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