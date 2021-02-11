Назван актерский состав сериала The Last of Us
Главные роли в сериале по игре The Last of Us сыграют Педро Паскаль и Белла Рэмси. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Их участие в проект подтвердил режиссер пилотных эпизодов шоу Кантемир Балагов. По данным издания, сценарист и креативный директор обеих частей игры The Last of Us Нил Дракманн поприветствовал актеров в команде сериала.
Педро Паскаль сыграл роль Дина Джарина в сериале «Мандалорец» и роль Оберина Мартелла в сериале «Игра престолов». Он также известен по сериалам «Родина» и «Нарко», а также по фильму «Чудо-женщина: 1984».
Белла Рэмси наиболее известна ролью Лианны Мормонт из «Игры престолов».
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