Назван актерский состав сериала The Last of Us

Главные роли в сериале по игре The Last of Us сыграют Педро Паскаль и Белла Рэмси. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Их участие в проект подтвердил режиссер пилотных эпизодов шоу Кантемир Балагов. По данным издания, сценарист и креативный директор обеих частей игры The Last of Us Нил Дракманн поприветствовал актеров в команде сериала.

Педро Паскаль сыграл роль Дина Джарина в сериале «Мандалорец» и роль Оберина Мартелла в сериале «Игра престолов». Он также известен по сериалам «Родина» и «Нарко», а также по фильму «Чудо-женщина: 1984».

Белла Рэмси наиболее известна ролью Лианны Мормонт из «Игры престолов».