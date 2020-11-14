Мадсому Миккельсеному предлагают заменить Джонни Деппа в «Фантастических тварях»

Депп сыграл главного отрицательного героя Геллерта Гриндельвальда. Злого волшебника связывают сложные романтические отношения с Альбусом Дамблдором (Джуд Лоу), отмечает РИА Новости.

Мадс Миккельсен сыграл в фильмах «Ганнибал» и «Доктор Стрэндж».

Студия Warner Bros. обратилась с просьбой к Джонни Деппу покинуть франшизу «Фантастические твари» после поражения актера в суде в деле против газеты The Sun. По данным издания, актер избивал свою бывшую жену Эмбер Херд.

Компания заплатит Деппу, который был занят в проекте один день, гонорар в полном объеме - около 10 млн. долларов, утверждает THR. Таковы условия его компенсации по контракту, даже если производство фильма не завершено или на его роль будет взят другой человек.

