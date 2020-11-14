Мадсому Миккельсеному предлагают заменить Джонни Деппа в «Фантастических тварях»
Руководство студии Warner Bros. предложило заменить Джонни Деппа в роли главного злодея в сиквеле «Фантастические твари» датскому актеру Мадсому Миккельсеному. Об этом сообщает Deadline.
Депп сыграл главного отрицательного героя Геллерта Гриндельвальда. Злого волшебника связывают сложные романтические отношения с Альбусом Дамблдором (Джуд Лоу), отмечает РИА Новости.
Мадс Миккельсен сыграл в фильмах «Ганнибал» и «Доктор Стрэндж».
Студия Warner Bros. обратилась с просьбой к Джонни Деппу покинуть франшизу «Фантастические твари» после поражения актера в суде в деле против газеты The Sun. По данным издания, актер избивал свою бывшую жену Эмбер Херд.
Компания заплатит Деппу, который был занят в проекте один день, гонорар в полном объеме - около 10 млн. долларов, утверждает THR. Таковы условия его компенсации по контракту, даже если производство фильма не завершено или на его роль будет взят другой человек.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,9 млн+22 702 / сут.
Умерли
32 834+391 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+18 626 / сут.
- Мэр Томска арестован за превышение должностных полномочий
- Путин заявил о заинтересованности многих стран к российской вакцине от COVID-19
- IBU не скрывал данные спортсменов с помощью РУСАДА и Союза биатлонистов России
- Прощание с Джигарханяном состоится в открытом формате
- В квартире обнаружили тело погибшего преподавателя СПбГУ и пистолет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru