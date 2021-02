Названа сотня самых необычных памятников в России

Виртуальная энциклопедия собрала 100 самых необычных памятников России из участников конкурса «скульпТУТУра», который провел создатель сообщества путешественников Туту.ру Сергей Пищулов. Об этом сообщает РИА Новости.

В список попали такие арт-объекты как, например, «Очки Леннона». Эта скульптура установлена в Алтайском крае, на территории туркомплекса «Бирюзовая Катунь». В 2014 году там установили первый в мире мраморный памятник Джону Леннону, а спустя два года там же открылся новый арт-объект в виде круглых очков, которые носил музыкант. С появлением этих скульптур в туристической зоне родилась традиция каждое лето в предгорьях Алтая проводить фестиваль Because of the Beatles.

Кроме того, в энциклопедии можно найти историю и такого памятника, как «Огурец на вилке», который находится в Белгородской области, в городе Старый Оскол. Арт-объект появился там в 2009 году по особенному случаю: сорта огурцов «Атлет» и «Эстафета» агрокомпании «Металлург» получили на международном соревновании золотую медаль.

Высота конструкции составляет чуть больше 4 метров.

В электронной энциклопедии памятники расположены в алфавитном порядке, также там представлена их 3D-модель и описана история создания. По мнению создателя энциклопедии, она даст возможность туристам сделать свой отдых интереснее, а местным властям поможет с повышением привлекательности своих регионов.