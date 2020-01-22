Скончался заслуженный артист России Данила Перов
22 января 202020:30
Заслуженный артист России, актер театра «Содружество актеров Таганки» Данила Перов скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщается на официальном сайте театра.
Согласно сообщению театра, Перов умер ночью 22 января. Что стало причиной смерти артиста не уточняется.
По данным РИА Новости, Перов является выпускником школы-студии МХАТ. Работу в театре "Содружество актеров Таганки" он начал в 1994 году. Перов был единственным сыном известной российской актрисы Раисы Рязановой.
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