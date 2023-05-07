Названа причина смерти актера Александра Тютрюмова
Причиной смерти звезды сериала «Убойная сила» Александра Тютрюмова стал воспалительный процесс внутренних органов. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на дочь актера.
По ее словам, артист ничем не болел. Накануне он пожаловался на резкую боль. Медики не смогли спасти ему жизнь.
О смерти Тютрюмова стало известно в воскресенье, 7 мая. Актеру было 64 года.
Он получил известность благодаря сериалам «Убойная сила» и «Агент национальной безопасности».
В начале апреля на 60-м году жизни умер актер Молодежного театра на Фонтанке Вадим Волков, передает «Радиоточка НСН».
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