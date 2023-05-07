Названа причина смерти актера Александра Тютрюмова

Причиной смерти звезды сериала «Убойная сила» Александра Тютрюмова стал воспалительный процесс внутренних органов. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на дочь актера.

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По ее словам, артист ничем не болел. Накануне он пожаловался на резкую боль. Медики не смогли спасти ему жизнь.

О смерти Тютрюмова стало известно в воскресенье, 7 мая. Актеру было 64 года.

Он получил известность благодаря сериалам «Убойная сила» и «Агент национальной безопасности».

В начале апреля на 60-м году жизни умер актер Молодежного театра на Фонтанке Вадим Волков, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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