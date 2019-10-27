Названа новая дата выхода полнометражного фильма о «Томе и Джерри»

В киноленте у Тома ответственная миссия – спасти дорогую свадьбу в фешенебельном отеле, где он живет, от назойливого Джерри. Такое поручение коту Дает сотруднича гостиницы Кайла (Хлоя Морец).

Ранее Ранее народный артист РФ, мультипликатор Юрий Норштейн и художник-мультипликатор, режиссер Гарри Бардин в эфире НСН рассказали о своем отношении к современной мультипликации.

