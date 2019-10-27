Названа новая дата выхода полнометражного фильма о «Томе и Джерри»
Студия Warner Bros приняла решение перенести премьеру полнометражного фильма о «Томе и Джерри». Первый показ состоится 23 декабря 2020 года, информирует THR.
Ранее планировалось, что картина, снятая режиссером Тимом Стори, о вечном конфликте кота Тома и мышонка Джерри выйдет в прокат в апреле 2021 года. Авторы проекта смогли проделать всю работу быстрее. В результате зрители получат предновогодний подарок от Warner Bros.
В киноленте у Тома ответственная миссия – спасти дорогую свадьбу в фешенебельном отеле, где он живет, от назойливого Джерри. Такое поручение коту Дает сотруднича гостиницы Кайла (Хлоя Морец).
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