Названа дата выхода второго сезона сериала «Пингвины моей мамы»

Актриса Александра Урсуляк отметила, что роль в сериале «Пингвины моей мамы» помогла ей разобраться во многих нюансах материнства. Специальный показ продолжения проекта прошел в Москве накануне.

Кощей и сказки Петра I: Чего ждать от продолжения сериала «Волшебный участок»

Первый сезон сериала получил премию киноведов и кинокритиков «Белый слон» и вошел в топ лучших сериалов 2021 года. В продолжении зрителей ждут как знакомые персонажи, так и новые лица. По сюжету нового сезона, главный герой Гоша повзрослел. Он выступает со стендапом, ссорится с девушкой и зарабатывает на аренду квартиры, а родители погружены в переезд в новый дом.

«Мне кажется, что фильм поднимает очень важные темы, и мы все должны стараться быть лучше: и дети должны стараться понимать родителей, и родители должны стараться понимать детей». – заявила Урсуляк.

Во втором сезоне сериала также снимались Макар Хлебников, Алексей Агранович, Платон Саввин и другие. Актерский состав дополнила Елизавета Ищенко. Премьера сериала в онлайн-кинотеатре Kion состоится 14 ноября.

Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что в ноябре онлайн-кинотеатры представят такие сериалы, как «Близкое счастье», «Нам покер», «Обнальщик», также третий сезон «Метода» и многие другие проекты.

ФОТО: ТАСС / Андрей Гордеев
