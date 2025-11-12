Названа дата выхода второго сезона сериала «Пингвины моей мамы»
Актриса Александра Урсуляк отметила, что роль в сериале «Пингвины моей мамы» помогла ей разобраться во многих нюансах материнства. Специальный показ продолжения проекта прошел в Москве накануне.
Первый сезон сериала получил премию киноведов и кинокритиков «Белый слон» и вошел в топ лучших сериалов 2021 года. В продолжении зрителей ждут как знакомые персонажи, так и новые лица. По сюжету нового сезона, главный герой Гоша повзрослел. Он выступает со стендапом, ссорится с девушкой и зарабатывает на аренду квартиры, а родители погружены в переезд в новый дом.
«Мне кажется, что фильм поднимает очень важные темы, и мы все должны стараться быть лучше: и дети должны стараться понимать родителей, и родители должны стараться понимать детей». – заявила Урсуляк.
Во втором сезоне сериала также снимались Макар Хлебников, Алексей Агранович, Платон Саввин и другие. Актерский состав дополнила Елизавета Ищенко. Премьера сериала в онлайн-кинотеатре Kion состоится 14 ноября.
Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что в ноябре онлайн-кинотеатры представят такие сериалы, как «Близкое счастье», «Нам покер», «Обнальщик», также третий сезон «Метода» и многие другие проекты.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Кинули замануху»: Почему Армения не сможет отказаться от торговли с Россией
- Сотрудники МЧС РФ пострадали в ДНР при атаке украинского дрона
- Песков рассказал, кого Путин приглашает в свою квартиру
- «Она говорила правду»: Намин заявил, что Гурченко было трудно жить в обществе
- В России призвали ввести налоговые льготы для сельских магазинов
- Аналитик Юшков: Россия снизит скидки на нефть через несколько недель
- Путин объявил Якубовичу благодарность за заслуги в сфере СМИ
- В Госдуме отказались повышать оклады солдатам-срочникам
- Ушаков заявил, что РФ и США продолжают контакты по теме Анкориджа
- Путин и Токаев подписали декларацию о переходе отношений Москвы и Астаны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru