Названа дата выхода четвертого сезона «Фиксиков» с новыми персонажами

Четвертый сезон мультфильма «Фиксики. Новенькие» появится на экранах 29 февраля 2020 года, сообщает пресс-служба студии «Аэроплан». Во франшизе появятся новые герои.

«Маленьким зрителям и их родителям предстоит познакомиться с необычной семьей фиксиков. По счастливой случайности они поселятся как раз недалеко от ДимДимыча – в доме напротив, у его подруги Кати, которая уже знакома фанатам по первому полнометражному фильму «Фиксики. Большой секрет». Ее квартира станет еще одним местом действия сериала», - сообщили в «Аэроплане».