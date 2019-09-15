Названа дата выхода четвертого сезона «Фиксиков» с новыми персонажами
Четвертый сезон мультфильма «Фиксики. Новенькие» появится на экранах 29 февраля 2020 года, сообщает пресс-служба студии «Аэроплан». Во франшизе появятся новые герои.
«Маленьким зрителям и их родителям предстоит познакомиться с необычной семьей фиксиков. По счастливой случайности они поселятся как раз недалеко от ДимДимыча – в доме напротив, у его подруги Кати, которая уже знакома фанатам по первому полнометражному фильму «Фиксики. Большой секрет». Ее квартира станет еще одним местом действия сериала», - сообщили в «Аэроплане».
Также представители студии анонсировали появление нового куплета в песне «Кто такие Фиксики».
Ранее народный артист РФ, мультипликатор Юрий Норштейн и художник-мультипликатор, режиссер Гарри Бардин в эфире НСН рассказали о своем отношении к современной мультипликации.
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