Названа дата проведения Международного фестиваля искусств имени П.И. Чайковского

Международный Фестиваль искусств имени П.И. Чайковского в Клину пройдёт в этом году в июле. Как рассказала министр культуры Московской области Елена Харламова в фестивальной программе примут участие Денис Мацуев, «Геликон-опера», Юрий Абрамович Башмет, Николай Цискаридзе и другие артисты, «которые сейчас продумывают, как вставить в свой график участие в фестивале».

По словам Харламовой, фестиваль в Клину – это не только семь больших вечерних концертов. В программе также запланированы школа молодых композиторов, молодых журналистов, круглый стол на тему меценатства в сфере культуры и искусства.

Фестиваль начнется 1 июля и продлится 11 дней, уточняет «Радио 1».

Перенесенный с 2020 года фестиваль «Дикая Мята» состоится 18,19,20 июня 2021. По словам, продюсера фестиваля Андрея Клюкина, пандемия хоть и нанесла ощутимый удар по карману, но все же принесла и свои плюсы.

«Перенос фестиваля оказался дорогим удовольствием. Потому что у нас и офис был большой, и работы было много: билеты, предоплаты, визы, невозвратные самолетные билеты, на круг мы потеряли 18 миллионов», - рассказал он «Радиоточке НСН».

