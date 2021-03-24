Названа дата проведения Международного фестиваля искусств имени П.И. Чайковского
Международный Фестиваль искусств имени П.И. Чайковского в Клину пройдёт в этом году в июле. Как рассказала министр культуры Московской области Елена Харламова в фестивальной программе примут участие Денис Мацуев, «Геликон-опера», Юрий Абрамович Башмет, Николай Цискаридзе и другие артисты, «которые сейчас продумывают, как вставить в свой график участие в фестивале».
По словам Харламовой, фестиваль в Клину – это не только семь больших вечерних концертов. В программе также запланированы школа молодых композиторов, молодых журналистов, круглый стол на тему меценатства в сфере культуры и искусства.
Фестиваль начнется 1 июля и продлится 11 дней, уточняет «Радио 1».
Перенесенный с 2020 года фестиваль «Дикая Мята» состоится 18,19,20 июня 2021. По словам, продюсера фестиваля Андрея Клюкина, пандемия хоть и нанесла ощутимый удар по карману, но все же принесла и свои плюсы.
«Перенос фестиваля оказался дорогим удовольствием. Потому что у нас и офис был большой, и работы было много: билеты, предоплаты, визы, невозвратные самолетные билеты, на круг мы потеряли 18 миллионов», - рассказал он «Радиоточке НСН».
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