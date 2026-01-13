Названа дата премьеры сериала «Резервация» с Денисом Шведовым и Филиппом Янковским

Сериал является первой экранизацией фантастического романа Станислава Гимадеева «Принцип четности».

По сюжету герой возвращается домой и понимает, что родной город отрезан от внешнего мира загадочной аномалией. Теперь эту территорию называют резервацией, там нет связи, не действуют привычные правила. При этом попытки выйти за пределы резервации оборачиваются смертью. В надежде вытащить родных из ловушки, герой все же решается проникнуть на закрытую территорию.

Ранее сообщалось, что в начале 2026 года также выйдет сериал «Майор Гром: Игра против правил». К своим ролям вернутся Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарев, Любовь Аксенова, Константин Хабенский и другие актеры кинофраншизы, напоминает «Радиоточка НСН».

