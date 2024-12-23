Названа дата премьеры мультсериала «Чемпионы»

Проект вдохновлен классическими анимационными фильмами режиссера Бориса Дежкина («Шайбу!Шайбу!», «Метеор на ринге», «Матч-реванш» и др.). Зрители вновь увидят на экранах противостояние знаменитых команд - «Синих вымпелов» и «Красных метеоров». По сюжету первой серии игроки «Синих вымпелов» усердно готовятся к предстоящему матчу на ледовой площадке, в то время как участники «Красных метеоров» для быстрого наращивания мышечной массы налегают на фастфуд. Каждая из команд уверена в верности своего подхода. Кто из них окажется прав - покажет исход непростого поединка.

По словам министра спорта РФ Михаила Дягтерева, спорт должен проникать и укореняться в бытовой культуре, становиться нормой жизни для детей и взрослых.

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев, который будет комментировать анимационные матчи в мультсериале, признался, что в детстве тоже хотел быть похожим на трудолюбивых и хулиганистых спортсменов из мультфильма «Шайбу Шайбу!».



Ранее режиссер и мультипликатор Константин Бронзит назвал факторы успеха новой серии богатырской саги — мультфильма «Три Богатыря и Пуп Земли», напоминает «Свободная пресса».

