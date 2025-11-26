Названа дата премьеры комедии «Походу любовь» на стримингах

Картина Яны Климовой-Юсуповой рассказывает о молодой девушке Лизе (Анна Завтур), которая впервые приезжает в Санкт-Петербург в поисках сестры и встречает двух друзей (Кузьма Котрелев и Сергей Горошко).

В российский прокат проект вышел в марте 2025 года. Посмотреть его на малом экране можно будет с 30 ноября. Фильм станет доступен на KION, Wink, IVI и Okko.

В 2025 году фильм «Походу любовь» также был представлен на таких фестивалях, как Echelon Studios International Film Festival (Лос-Анджелес), Factory Fest (Лос-Анджелес), Naples International Film Festival (Флорида), LA Femme International Film Festival (Лос-Анджелес) и SOHO International Film Festival (Нью-Йорк), напоминает «Радиоточка НСН».

