Названа дата премьеры комедии «Походу любовь» на стримингах
Романтическая комедия «Походу любовь», ставшая лучшим международным фильмом фестиваля Bournemouth International Film Festival (BIFF) в Великобритании, станет доступна в российских онлайн-кинотеатрах в конце ноября. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.
Картина Яны Климовой-Юсуповой рассказывает о молодой девушке Лизе (Анна Завтур), которая впервые приезжает в Санкт-Петербург в поисках сестры и встречает двух друзей (Кузьма Котрелев и Сергей Горошко).
В российский прокат проект вышел в марте 2025 года. Посмотреть его на малом экране можно будет с 30 ноября. Фильм станет доступен на KION, Wink, IVI и Okko.
В 2025 году фильм «Походу любовь» также был представлен на таких фестивалях, как Echelon Studios International Film Festival (Лос-Анджелес), Factory Fest (Лос-Анджелес), Naples International Film Festival (Флорида), LA Femme International Film Festival (Лос-Анджелес) и SOHO International Film Festival (Нью-Йорк), напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Тарасова назвала подарком вейп, с которым ее поймали на таможне
- Зеленский будет обсуждать вопрос территорий только с Путиным и Трампом
- Не только грязь и инфекции: Что ждет российских туристов после отмены виз с Индией
- Бардин рассказал, почему господдержка поможет не всем мультипликаторам
- Нечаев назвал последствия «кражи» российских активов
- Матвиенко: В России стало больше «ложных» самозанятых
- Трамп не задавит: Почему дистрибьютор «Иллюзии обмана 3» не побоялся России
- Почему рост тарифов на ЖКУ в 2026 году будет разным по всей России
- Создатель «Трех котов»: Полная господдержка повысит качество детской анимации
- Бабушка или Росгвардия: Кто заплатит за эффективную охрану в школах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru