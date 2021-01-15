Названа дата похорон Бориса Грачевского
Похороны Бориса Грачевского назначены на воскресенье, 17 января. Прощание с одним из основателей детского киножурнала «Ералаш» состоится в Доме кино на Васильевской улице. Об этом информирует Союз кинематографистов России.
Гражданская панихида начнется в 11 часов утра. Супруга Грачевского Екатерина Белоцерковская решила не ограничиваться семейным кругом, а дать возможность проститься с ним всем желающим.
Советский и российский сценарист, режиссер, продюсер скончался в четверг вечером из-за осложнений, вызванных COVID-19. Заслуженному деятелю искусств РФ шёл 72 год. «Ералаш» он основал в 1974 году вместе с писателем Александром Хмеликом.
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