Названа дата похорон Бориса Грачевского

Похороны Бориса Грачевского назначены на воскресенье, 17 января. Прощание с одним из основателей детского киножурнала «Ералаш» состоится в Доме кино на Васильевской улице. Об этом информирует Союз кинематографистов России.

Гражданская панихида начнется в 11 часов утра. Супруга Грачевского Екатерина Белоцерковская решила не ограничиваться семейным кругом, а дать возможность проститься с ним всем желающим.

Советский и российский сценарист, режиссер, продюсер скончался в четверг вечером из-за осложнений, вызванных COVID-19. Заслуженному деятелю искусств РФ шёл 72 год. «Ералаш» он основал в 1974 году вместе с писателем Александром Хмеликом.

