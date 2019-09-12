Назван самый убыточный фильм в истории Голливуда

По данным издания на съемки «Джона Картера» было потрачено $263,7 млн, а также $100 млн на его продвижение. В мировом прокате фильм принес $284 млн, что почти в два раза меньше необходимой суммы, чтобы выйти в ноль.

Итого потери создателей фильма составили $136,6 млн. По данным издания, это отрицательный рекорд за всю историю Голливуда.

Как отмечает телеканал "360", до «Джона Картера» самым неудачным фильмом считался «Остров Головорезов», снятый в 1995 году.

