Назван самый убыточный фильм в истории Голливуда
Научно-фантастический фильм Диснея «Джон Картер» назван самым убыточным за всю историю голливудского кино. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
По данным издания на съемки «Джона Картера» было потрачено $263,7 млн, а также $100 млн на его продвижение. В мировом прокате фильм принес $284 млн, что почти в два раза меньше необходимой суммы, чтобы выйти в ноль.
Итого потери создателей фильма составили $136,6 млн. По данным издания, это отрицательный рекорд за всю историю Голливуда.
Как отмечает телеканал "360", до «Джона Картера» самым неудачным фильмом считался «Остров Головорезов», снятый в 1995 году.
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