Назван лучший фильм 2019 года

Лучшей актрисой стала Мэри Кей Плэйс («Диана»), а среди мужчин лучшим актером назван Антонио Бандерас («Боль и слава»). Брэд Питт за роль в «Однажды в… Голливуде» признан лучшим актером второго плана. Титул «Лучшая актриса второго плана» достался Лоре Дерн («Маленькие женщины», «Брачная история»).

Отмечается, что лучшим документальным фильмом, по мнению кинокритиков, стал «Страна меда» (режиссеры Тамара Котевска и Любомир Стефанов).

