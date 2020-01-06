Назван лучший фильм 2019 года
Лучшим фильмом 2019 года по версии Национальной сети кинокритиков США (National Society of Film Critics) стала кинолента «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте организации.
Кинофильм «Паразиты» победил и в номинации «Лучший сценарий».
За ленту «Маленькие женщины» Грета Гервиг признана лучшим режиссером года.
Лучшей актрисой стала Мэри Кей Плэйс («Диана»), а среди мужчин лучшим актером назван Антонио Бандерас («Боль и слава»). Брэд Питт за роль в «Однажды в… Голливуде» признан лучшим актером второго плана. Титул «Лучшая актриса второго плана» достался Лоре Дерн («Маленькие женщины», «Брачная история»).
Отмечается, что лучшим документальным фильмом, по мнению кинокритиков, стал «Страна меда» (режиссеры Тамара Котевска и Любомир Стефанов).
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене