Назван город проведения «Евровидения-2020»
Песенный конкурс «Евровидение» в 2020 году пройдёт в Роттердаме. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили его организаторы. Отмечается, что участники исполнят свои песни на арене Rotterdam Ahoy, где ранее выступали Леди Гага, Шакира, U2, Мэрайя Кэри, Бритни Спирс и многие другие звезды. Конкурс пройдет 12, 14 и 16 мая.
Как напоминает RT, Нидерланды получили право принять у себя «Евровидение» после того, как представитель страны Дункан Лоуренс с песней Arcade выиграл конкурс, который прошёл в 2019 году в Тель-Авиве. Второе место занял представитель Италии Мамуд, на третьем месте - российский певец Сергей Лазарев.
Отметим, ранее принять «Евровидение» отказались нидерландские города Гаага и Бреда.
Ранее НСН писала, что итоги международного музыкального песенного конкурса «Евровидение-2019» могут быть отменены из-за того, что его победитель, представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, нарушил главное правило конкурса.
Певец исполнил на конкурсе не новую песню, а композицию, которая уже была в его репертуаре. Видео с исполнением песни от 2017 года было найдено на YouTube.
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