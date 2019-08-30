Назван город проведения «Евровидения-2020»

Как напоминает RT, Нидерланды получили право принять у себя «Евровидение» после того, как представитель страны Дункан Лоуренс с песней Arcade выиграл конкурс, который прошёл в 2019 году в Тель-Авиве. Второе место занял представитель Италии Мамуд, на третьем месте - российский певец Сергей Лазарев.

Отметим, ранее принять «Евровидение» отказались нидерландские города Гаага и Бреда.

Ранее НСН писала, что итоги международного музыкального песенного конкурса «Евровидение-2019» могут быть отменены из-за того, что его победитель, представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, нарушил главное правило конкурса.

Певец исполнил на конкурсе не новую песню, а композицию, которая уже была в его репертуаре. Видео с исполнением песни от 2017 года было найдено на YouTube.

