Культура

Запись выступления Сергея Лазарева на «Евровидении» бьет рекорды

20 мая23:46

Видеозапись выступлений Сергея Лазарева с композицией «Scream» в полуфинале и финале «Евровидения-2019» посмотрели свыше 8 миллионов человек на Youtube-канале конкурса, передает РИА «Новости».

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Лазарев занял третье место на конкурсе «Евровидение-2019». Продюсером выступления певца был народный артист России Филипп Киркоров. 

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ФОТО: РИА
ТЕГИ:Сергей Лазарев

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