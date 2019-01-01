Запись выступления Сергея Лазарева на «Евровидении» бьет рекорды
Видеозапись выступлений Сергея Лазарева с композицией «Scream» в полуфинале и финале «Евровидения-2019» посмотрели свыше 8 миллионов человек на Youtube-канале конкурса, передает РИА «Новости».
Лазарев занял третье место на конкурсе «Евровидение-2019». Продюсером выступления певца был народный артист России Филипп Киркоров.
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