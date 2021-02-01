«Научил говорить». Шнейдеров оценил талант Ланового
Кинокритик в беседе с НСН рассказал, какие навыки перенял у Ланового во время учебы в театральном училище имени Щукина.
Народного артиста СССР Василия Ланового, умершего 28 января на 88-м году жизни, похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве недалеко от писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Перед этим в Театре имени Вахтангова состоялось прощание с артистом. На церемонию пришли коллеги, почитатели таланта актера, а также мэр Москвы Сергей Собянин и министр обороны Сергей Шойгу.
Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН рассказал, чему успел научиться у Ланового.
«Очень грустно. Сегодня в Москве простились с Василием Семеновичем Лановым. Он был моим учителем, моим педагогом. Я заканчивал театральное училище имени Щукина, когда Василий Семенович был завкафедрой сценической речи. Он научил меня говорить, читать стихи. Поклон вам, учитель, вечная память», - отметил он.
Ранее директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок заявил, что причиной смерти Ланового стал COVID-19. Друг артиста Евгений Герасимов рассказал СМИ, что Лановой перенес клиническую смерть.
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