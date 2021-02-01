«Научил говорить». Шнейдеров оценил талант Ланового

Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН рассказал, чему успел научиться у Ланового.

«Очень грустно. Сегодня в Москве простились с Василием Семеновичем Лановым. Он был моим учителем, моим педагогом. Я заканчивал театральное училище имени Щукина, когда Василий Семенович был завкафедрой сценической речи. Он научил меня говорить, читать стихи. Поклон вам, учитель, вечная память», - отметил он.

Ранее директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок заявил, что причиной смерти Ланового стал COVID-19. Друг артиста Евгений Герасимов рассказал СМИ, что Лановой перенес клиническую смерть.

