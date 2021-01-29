Неподражаемый чтец, неравнодушный гражданин. Астахов рассказал о знакомстве с Лановым

«Василий Семенович был очень талантливым и многогранным актером. Сын украинских крестьян, приехавших в Москву за лучшей долей в голодных 1930-х годах, он своим трудом и талантом создал и прожил великолепную большую жизнь. Павка Корчагин в "Как закалялась сталь", Артур Грей в "Алых парусах", врач Алексеев в "Коллегах" и Анатоль Курагин в "Войне и мире". Алексей Вронский в "Анне Карениной", генерал Карл Вольф в "17 мгновениях весны" и, конечно же, Иван Варавва в "Офицерах". Все эти необыкновенные литературные образы ожили и будут жить вечно благодаря его актерскому таланту», - сказал Астахов.

Помимо актерских талантов, Лановой имел и другие дарования, напомнил адвокат.

«Еще Василий Семенович был неподражаемым чтецом. То, как он читал стихи, баллады, литературные произведения, завораживая своим неповторимым баритоном слушателей от мала до велика, не сможет ни один артист. Лановой был активным гражданином. Мы с ним познакомились по работе в Общественной палате в 2008 году, а потом встречались в Общественном совете Следственного комитета. Я лично видел, как он не оставлял ни одного обращения о помощи в свой адрес и пытался помогать людям. А люди помнят и любят. И будут вечно чтить память великого артиста, человека и гражданина. Светлая память», - сказал он.

О смерти Василия Ланового стало известно накануне, ему было 87 лет. Ранее сообщалось, что актер заразился коронавирусной инфекцией и был госпитализирован.

