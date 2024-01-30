Наталья Мокрицкая покинула пост гендиректора «Москино»

Продюсер и киновед Наталья Мокрицкая, в октябре 2020 года ставшая генеральным директором столичной киносети «Москино», покинула свой пост, сообщает ТАСС.

На территории кинопарка «Москино» сняли более 10 фильмов

В департаменте культуры Москвы указали, что руководитель киносети сменился в декабре 2023 года.

Уточняется, что в настоящее время генеральным директором «Москино» является Игорь Михайлюк.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что столица выделила дополнительные земельные участки площадью 138 га в районе деревни Юрово в Краснопахорском поселении для расширения территории кинопарка Москино, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/govoritmoskino
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