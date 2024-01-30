Наталья Мокрицкая покинула пост гендиректора «Москино»
Продюсер и киновед Наталья Мокрицкая, в октябре 2020 года ставшая генеральным директором столичной киносети «Москино», покинула свой пост, сообщает ТАСС.
В департаменте культуры Москвы указали, что руководитель киносети сменился в декабре 2023 года.
Уточняется, что в настоящее время генеральным директором «Москино» является Игорь Михайлюк.
Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что столица выделила дополнительные земельные участки площадью 138 га в районе деревни Юрово в Краснопахорском поселении для расширения территории кинопарка Москино, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны Германии создаст аналог ChatGPT
- Минздрав предусмотрел вакцинацию от коронавируса только для уязвимых категорий
- СМИ: В Мексике 20 человек погибли при столкновении автобуса и трейлера
- СМИ: Бородин попросил проверить режиссера Локшина на финансирование ВСУ
- СМИ: Кейт Миддлтон выписали из больницы после операции на животе
- Призер Олимпиады-2018 оценил шансы Валиевой на продолжение карьеры
- Минобороны Румынии опровергло слух об ударе F-16 по российским силам
- США и Украина будут вместе расследовать злоупотребления американской помощью
- Наталья Мокрицкая покинула пост гендиректора «Москино»
- СМИ: Проект перемирия в Газе предполагает трехмесячную паузу в боях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru