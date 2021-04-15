Натали Портман сыграет главную роль в «Днях одиночества»
Актриса Натали Портман исполнит главную роль в фильме «Дни одиночества», который будет поставлен по одноименному роману итальянской писательницы Элены Ферранте. Пишет Deadline.
В центре картины женщина по имени Тесс, отказавшаяся от своей мечты ради дома и семьи. Ее мир сходит с орбиты, когда уходит муж.
Сам роман описывается как «беспрепятственное проникновение в сознание женщины, находящейся в кризисной ситуации».
Режиссером фильма назначена Мэгги Беттс («Послушница»), Натали Портман и Элена Ферранте станут продюсерами проекта, производством займется HBO Films.
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