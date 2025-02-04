«НАШЕ Радио» проведет выездной эфир в Историческом музее

Для слушателей будет проведен розыгрыш несколько десятков билетов. Кроме того, на мероприятии выступит с акустическим концертом группа «Моральный кодекс».

«Посетители примут участие в экскурсии по выставке из Золотой кладовой, побывают в зоне открытой студии выездного вещания радиостанции, а также смогут пообщаться и сфотографироваться с любимыми ведущими. Основой выставки станут экспонаты из отдела драгоценных металлов – предметы роскоши, жалованные и мемориальные изделия и образцы церковного искусства», - говорится в пресс-релизе радиостанции.

Ранее Сергей Шнуров и группа «Ленинград» выступили с новогодним концертом в эфире «НАШЕго Радио», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

