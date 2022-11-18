«НАШЕ Радио» приглашает на кинопоказы «Москино» с рок-концертами

Проект «НАШЕго Радио», в рамках которого пройдёт серия кинопоказов с концертами музыкальных группы и артистов, стартует 29 ноября в киносети «Москино».

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Генеральный директор «Москино» Наталья Мокрицкая заявила, что зрителям продемонстрируют «любимые фильмы самых известных российских музыкантов, ставших легендами отечественной рок-музыки».

«Перед кинопоказами артисты выступят с концертом», - добавила она, отметив, что старт проекту будет дан в кинотеатре «Москино Космос».

Ранее исследование Rambler&Co показало, что русский рок и классическая музыка - самый популярные жанры среди россиян, сообщает RT. В частности, рок-музыка заняла первое место среди людей в возрасте от 25 до 35 лет.

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