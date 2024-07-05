«Переходят грань»: Стилист Белов выступил за минимальный дресс-код для артистов
5 июля 202411:32
Ева Никитина
Александр Белов заявил НСН, что в последнее время артисты зачастую переходят грань в своих сценических образах.
В последнее время артисты зачастую переходят грань в своих сценических образах, что недопустимо на концертах для широкой аудитории, заявил звездный стилист Александр Белов в пресс-центре НСН.
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«К сожалению, в последнее время мы часто видим такое, что люди подбирают для сцены эпатажную одежду, которая должна показывать человека необычного… Иногда это переходит грани дозволенного и выглядит ближе к вульгарности… Это эпатаж. Какие-то части тела, интимные, действительно, лучше скрывать. Особенно при концертах для детей. Если артист не может гарантировать, что там нет представителей до 18 лет, то эти части тела должны быть прикрыты. Не нужно уходить в крайности, делать длинные рукава, это будет перебор. Но есть такие моменты, что видно части тела, которые даже на пляже стараются скрывать. А на сцене, тем более, это неуместно и странно. Нужно ввести нормы, которые хотя бы минимально регулируют эту сферу», - объяснил он.
Регулирование законом дресс-кода артистов приведет к абсурду и ограничит творчество, заявил ранее гендиректор концертного агентства TCI, генпродюсер театра «Одеон» Эд Ратников в пресс-центре НСН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru