Умер народный артист России Эрнст Романов

На 88-м году жизни умер народный артист России Эрнст Романов, сыгравший более двухсот ролей в кино. Об этом говорится в сообщении на сайте Санкт-Петербургского театра имени Андрея Миронова.

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Уточняется, что актер ушел из жизни накануне, 25 февраля. Причина смерти не указывается.

Романов сыграл в таких фильмах, как «Монолог», «Красная палатка», «Жизнь Клима Самгина», «Звезда пленительного счастья», «На всю оставшуюся жизнь», «Собака на сене» и так далее.

На сцену театра имени Андрея Миронова Эрнст Романов выходил в роли Фирса в спектакле Юрия Цуркану «Вишневый сад». Свою последнюю роль артист сыграл 26 января этого года.

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ФОТО: ИТАР-ТАСС/ Игорь Акимов
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