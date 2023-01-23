Народный артист России Валерий Афанасьев госпитализирован после спектакля
Народного артиста России Валерия Афанасьева госпитализировали, сообщает 5-tv.ru.
По его словам, это произошло после спектакля из-за травмы. «Я чувствую себя прекрасно, все нормально. Просто травма на спектакле. Я сейчас в палате нахожусь, не могу разговаривать. Но все нормально», — отметил артист.
Афанасьев был травмирован во время спектакля «Горячее сердце» в Малом театре в Москве.
Актер известен благодарю работе в таких картинах, как "Гардемарины, вперед!", Ширли-Мырли, Кухня в Париже, "Лев Яшин. Вратарь моей мечты".
Ранее Афанасьев опроверг сообщения о своей госпитализации. Он подчеркнул, что не обращался за медицинской помощью и чувствует себя хорошо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+5 729 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 021 / сут.
- Telegram впервые обошел WhatsApp* по объему трафика
- Зеленский поручил командованию страны создать военные резервы
- СМИ: Запад даст Украине мало танков Leopard
- В Одесской области будут экстренно отключать свет по ночам
- Один человек погиб, четверо пострадали в автоаварии с такси под Ростовом
- На открытии самого дорогого отеля в Дубае споет Бейонсе
- Экономист объяснил подорожание предметов первой необходимости в России
- На Украине рассказали о приезде в Изюм военных и экспертов из США
- СМИ: При отказе США и Германии поставлять Украине танки ВСУ потерпит скорое поражение
- Канцлер ФРГ Шольц заговорил о Путине и Украине посреди обращения к французам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru