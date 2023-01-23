Народный артист России Валерий Афанасьев госпитализирован после спектакля

Народного артиста России Валерия Афанасьева госпитализировали, сообщает 5-tv.ru.

По его словам, это произошло после спектакля из-за травмы. «Я чувствую себя прекрасно, все нормально. Просто травма на спектакле. Я сейчас в палате нахожусь, не могу разговаривать. Но все нормально», — отметил артист.

Афанасьев был травмирован во время спектакля «Горячее сердце» в Малом театре в Москве.

Актер известен благодарю работе в таких картинах, как "Гардемарины, вперед!", Ширли-Мырли, Кухня в Париже, "Лев Яшин. Вратарь моей мечты".

Ранее Афанасьев опроверг сообщения о своей госпитализации. Он подчеркнул, что не обращался за медицинской помощью и чувствует себя хорошо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

