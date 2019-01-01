Актер Валерий Афанасьев опроверг сообщения о своей госпитализации

Народный артист России Валерий Афанасьев опроверг сообщения о своей госпитализации. Он подчеркнул, что не обращался за медицинской помощью и чувствует себя хорошо. Крем того, как отмечает телеканал «360», Афанасьев попросил поклонников не обращать внимания на недостоверную информацию, появляющуюся в СМИ.

Ранее «Пятый канал» сообщил, Валерий Афанасьев госпитализирован в одну из столичных клиник. Как отмечает он попал в медицинское учреждение с жалобами сильные боли в спине и повышенную температуру. Источник подчёркивает, что в настоящий момент актер помещён в хирургическое отделение.

69-летний Афанасьев в разное время служил в Малом театре, Театре на Юго-Западе, Электротеатре «Станиславский». Кроме того, актер снялся более чем в 140 фильмах и сериалах. Среди его самых известных работ – «Ширли-мырли», «Маргоша-2», «Кремлевские курсанты», «Доктор Тырса» другие.

Ранее НСН писала, что 17 июля в одну из больниц Санкт-Петербурга был доставлен актер Юрий Кузнецов, известный российскому зрителю по сериалу «Улицы разбитых фонарей». Как пишут «Дни.ру», помощь специалистов актеру потребовалась в связи с проблемами с сердцем.