Актер Валерий Афанасьев опроверг сообщения о своей госпитализации
Народный артист России Валерий Афанасьев опроверг сообщения о своей госпитализации. Он подчеркнул, что не обращался за медицинской помощью и чувствует себя хорошо. Крем того, как отмечает телеканал «360», Афанасьев попросил поклонников не обращать внимания на недостоверную информацию, появляющуюся в СМИ.
Ранее «Пятый канал» сообщил, Валерий Афанасьев госпитализирован в одну из столичных клиник. Как отмечает он попал в медицинское учреждение с жалобами сильные боли в спине и повышенную температуру. Источник подчёркивает, что в настоящий момент актер помещён в хирургическое отделение.
69-летний Афанасьев в разное время служил в Малом театре, Театре на Юго-Западе, Электротеатре «Станиславский». Кроме того, актер снялся более чем в 140 фильмах и сериалах. Среди его самых известных работ – «Ширли-мырли», «Маргоша-2», «Кремлевские курсанты», «Доктор Тырса» другие.
Ранее НСН писала, что 17 июля в одну из больниц Санкт-Петербурга был доставлен актер Юрий Кузнецов, известный российскому зрителю по сериалу «Улицы разбитых фонарей». Как пишут «Дни.ру», помощь специалистов актеру потребовалась в связи с проблемами с сердцем.
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