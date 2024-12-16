Народный артист РФ Щербаков останется в больнице еще на две недели

Народный артист РФ, актер театра и кино России Борис Щербаков проведет в больнице еще две недели, рассказал его сын Василий. Его слова приводит ТАСС.

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Ранее, 13 декабря, стало известно, что Щербакова в экстренном порядке перевели в реанимационное отделение.

Актер был госпитализирован после того, как его нашли в подъезде своего дома с проникающей травмой головы.

Щербаков известен по фильмам «Шаг навстречу» (1975), «Долгие версты войны» (1975), «С любимыми не расставайтесь» (1979), «Битва за Москву» (1985), «Легенда №17» (2013) и другим картинам, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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