Народный артист РФ Щербаков останется в больнице еще на две недели
Народный артист РФ, актер театра и кино России Борис Щербаков проведет в больнице еще две недели, рассказал его сын Василий. Его слова приводит ТАСС.
Ранее, 13 декабря, стало известно, что Щербакова в экстренном порядке перевели в реанимационное отделение.
Актер был госпитализирован после того, как его нашли в подъезде своего дома с проникающей травмой головы.
Щербаков известен по фильмам «Шаг навстречу» (1975), «Долгие версты войны» (1975), «С любимыми не расставайтесь» (1979), «Битва за Москву» (1985), «Легенда №17» (2013) и другим картинам, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru