Народный артист РФ Щербаков останется в больнице еще на две недели

Ранее, 13 декабря, стало известно, что Щербакова в экстренном порядке перевели в реанимационное отделение.

Актер был госпитализирован после того, как его нашли в подъезде своего дома с проникающей травмой головы.

Щербаков известен по фильмам «Шаг навстречу» (1975), «Долгие версты войны» (1975), «С любимыми не расставайтесь» (1979), «Битва за Москву» (1985), «Легенда №17» (2013) и другим картинам, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

