«Если буду нужен»: Певцов заявил о готовности вернуться в «Ленком»
16 января 202518:47
Депутат Госдумы, народный артист РФ Дмитрий Певцов заявил о готовности вернуться в «Ленком», сообщает РИА Новости.
По его словам, он не планирует прекращать актерскую деятельность.
«Если я буду кому-то нужен и то, что мне предложат, меня заинтересует, я с радостью займусь», - сказал Певцов.
Ранее Певцова сняли с гастролей театра «Ленком» в Санкт-Петербурге, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru