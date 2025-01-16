«Если буду нужен»: Певцов заявил о готовности вернуться в «Ленком»

Депутат Госдумы, народный артист РФ Дмитрий Певцов заявил о готовности вернуться в «Ленком», сообщает РИА Новости.

Певцов заявил, что хотел возглавить театр «Ленком»

По его словам, он не планирует прекращать актерскую деятельность.

«Если я буду кому-то нужен и то, что мне предложат, меня заинтересует, я с радостью займусь», - сказал Певцов.

Ранее Певцова сняли с гастролей театра «Ленком» в Санкт-Петербурге, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
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