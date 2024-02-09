Боярского выписали из больницы после плановой госпитализации

Народного артиста РСФСР Михаила Боярского выписали из Мариинской больницы, пишет ТАСС со ссылкой на Театр имени Ленсовета.

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Собеседник агентства заявил, что с актером все в порядке. Сейчас Боярский находится дома.

О госпитализации народного артиста стало известно 6 февраля. По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», ему провели операцию на сердце. Хирургическое вмешательство прошло успешно.

В ноябре 2023 года Боярский попал в Мариинскую больницу с инфарктом. Некоторые спектакли с актером в Театре имени Ленсовета пришлось отменить, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
ТЕГИ:ГоспитализацияБольницаМихаил Боярский

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