Актер Юрий Чернов рассказал, что отметит свое 75-летие на сцене

По его словам, он уже прочитал сценарий и в скором времени обсудит с режиссером все подробности грядущей работы. Чернов назвал предстоящую роль очень серьезной, но подробностями делиться отказался, «чтобы не сглазить». Чернов также рассказал, что принял участие в съемках короткометражного фильма «Вовка» режиссера и актрисы Оксаны Сташенко.

Свой юбилей артист проведет на сцене. Он рассказал, что будет играть юбиляра, а после представления коллектив Театра на Трубной будет поздравлять артиста с юбилеем.

Ранее актер Филипп Янковский поддержал своего коллегу по цеху Никиту Кологривого, напоминает RT.

