Актер Юрий Чернов рассказал, что отметит свое 75-летие на сцене
Народного артиста России Юрия Чернова пригласили сыграть в фильме совершенно новую для него роль. Об этом Чернов сам рассказал «Газете.Ru».
По его словам, он уже прочитал сценарий и в скором времени обсудит с режиссером все подробности грядущей работы. Чернов назвал предстоящую роль очень серьезной, но подробностями делиться отказался, «чтобы не сглазить». Чернов также рассказал, что принял участие в съемках короткометражного фильма «Вовка» режиссера и актрисы Оксаны Сташенко.
Свой юбилей артист проведет на сцене. Он рассказал, что будет играть юбиляра, а после представления коллектив Театра на Трубной будет поздравлять артиста с юбилеем.
Ранее актер Филипп Янковский поддержал своего коллегу по цеху Никиту Кологривого, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru