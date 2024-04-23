Актер Даниил Страхов рассказал, почему согласился на роль в сериале «Зло»

Актер Даниил Страхов заявил, что его героя в многосерийном фильме «Зло» можно отнести к положительным персонажам, однако под маской успешного журналиста и борца за справедливость скрывается одиночка.

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«Одиночка по природе своей, Ельцов честно делает свое дело как журналист, получая все блага от системы, которую ни в грош не ставит. И за это неуважение система ему ответит», - сказал он AIF.Ru.

Как добавил Страхов, изначально у проекта был сырой сценарий, а главный герой терялся на фоне прочих персонажей. Однако прочитав роман Эдуарда Хруцкого, который является первоисточником сюжета, актер принял решение об участии в многосерийном фильме.

Ранее Ранее Telegram-канал «Новости кинопроизводства» сообщил, что в России снимут сериал-байопик «Маяковский. Как я встретил Лилю». Кинокритик Александр Шпагин рассказал «Радиоточке НСН», что с ролью Маяковского вполне справится актер Андрей Чернышов, однажды уже сыгравший его в кино

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
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