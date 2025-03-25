Нарколог заявил, что у Ефремова есть риск «запить» в первый же день свободы

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов, который отбывал срок в колонии за смертельное ДТП, может сорваться и начать пить в первые же дни после выхода по УДО (Условно-досрочное освобождение), сообщил врач психиатр-нарколог Александр Ковтун. Его слова приводит «Газета.Ru».

По словам специалиста, на этот факт во многом повлияют установки. Например, если человек не принимал для себя решения прекращать употреблять, то он тут же потянется к рюмке.

Ефремов мог заработать в колонии 235 тысяч рублей

Тем более в случае с Ефремовым у него есть повод – условно-досрочное освобождение, уточнил Ковтун. Такое важное событие многие хотят отметить в кругу близких. Так что первые дни для Ефремова на воле будут днями повышенного риска.

Ранее суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об УДО Ефремова. Ожидается, что актер выйдет из колонии 9 апреля. При этом российская исполнительница-шансонье Вика Цыганова выступила против выхода артиста по УДО и назвала его «алкоголиком, наркоманом и убийцей», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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