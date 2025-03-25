Нарколог заявил, что у Ефремова есть риск «запить» в первый же день свободы

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов, который отбывал срок в колонии за смертельное ДТП, может сорваться и начать пить в первые же дни после выхода по УДО (Условно-досрочное освобождение), сообщил врач психиатр-нарколог Александр Ковтун. Его слова приводит «Газета.Ru».

По словам специалиста, на этот факт во многом повлияют установки. Например, если человек не принимал для себя решения прекращать употреблять, то он тут же потянется к рюмке.