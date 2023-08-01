Хоакин Феникс объяснил решение сыграть в фильме «Наполеон»

Авиакомпания «Туркменистан» с 1 августа приостанавливает авиарейсы из Ашхабада в Москву и обратно ООН выступает против ударов по гражданской инфраструктуре На северо-востоке Москвы из мусоровоза вытекла едкая жидкость Автоэксперт Петр Шкуматов рассказал, с чем связано подорожание «Москвичей» В Индии 11 женщин выиграли в лотерею больше 1 млн долларов