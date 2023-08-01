Хоакин Феникс объяснил решение сыграть в фильме «Наполеон»
Американский актер Хоакин Феникс назвал причину, по которой он принял решение сыграть в исторической драме «Наполеон» режиссера Ридли Скотта. Его слова приводит издание Empire.
Феникс объяснил решение участвовать в проекте ностальгией по фильму «Гладиатор», где он сыграл императора Коммода. Опыт съемок в картине актер назвал невероятным.
«Я действительно жаждал снова испытать тот волнительный опыт или что-то подобное», - рассказал актер.
Главные роли в «Наполеоне» сыграли Хоакин Феникс, Ванесса Кирби и Тахар Рахим. Картина расскажет о восхождении к власти императора Франции Наполеона Бонапарта.
Премьера запланирована на конец 2023 года, сообщает «Радиоточка НСН».
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